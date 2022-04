05/04/2022 KL. 19:00

For abonnenter

Jobcentre kunne spare milliardbeløb, mener både a-kasser og kommuner

En stor analyse viser, at det store flertal af ledige uden problemer lever op til alle krav, der stilles til dem om jobsøgning. Kommunerne vil gerne klare mere digitalt, og a-kasserne vil gerne overtage ansvaret for at få egne ledige i job.