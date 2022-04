Rekord: Hver tredje dansker blev vaccineret mod influenza

- Jeg tror, at befolkningen efter to år med coronaepidemien har fundet ud af, at det er rigtig smart at lade sig vaccinere mod smitsomme sygdomme. Så man kan undgå at ligge i sengen og smitte sårbare personer, siger han.

Hovedparten af de vaccinerede - cirka 1,4 millioner - er personer i risikogruppen. Det er personer over 65 år, gravide og kronisk syge.

Som noget nyt blev risikogruppen i efteråret udvidet med børn fra 2 til 6 år samt pleje- og sundhedspersonale.

Det skete for at mindske spredning af influenzasmitte i en tid, hvor mange også risikerede at blive syge af coronavirus.