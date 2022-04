Vind og sol gav rekordmeget grøn strøm i første kvartal

Januar og februar bød på hele to stormlavtryk - Malik og Nora. De fik vindmøllerne til at snurre lystigt.

I marts løjede vinden noget af. Til gengæld blev der skruet op for solskinstimerne.

Med 238,5 timers solskin blev marts 2022 den mest solrige marts, som Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) nogensinde har målt.

Det betød, at solcellerne i marts tegnede sig for 213 gigawatt-timer, hvilket er dobbelt så meget som marts måned de to foregående år.

Det skal dog ses på baggrund af, at der de senere år har været en stor vækst i antallet af store solcelleanlæg, pointerer afdelingschef i Green Power Denmark Jacob Klivager Vestergaard.