25/04/2022 KL. 06:00

Garvet politiker i opråb til forældre: Lad jeres børn cykle i skole – også i regnvejr

Der er masser af kampagner for at cykle, politikerne bruger milliarder på at fremme cyklismen, og med elcyklernes udbredelse kan man ovenikøbet komme frem med hjælp fra en motor. Alligevel vælger færre og færre at tage den tohjulede.