27/03/2022 KL. 18:00

V-borgmestre i jyske kommuner: Ukrainske flygtninge sætter et stort pres på minimumsnormeringerne

Udsigten til mange tusinder af ukrainske flygtningebørn spænder kommunerne endnu hårdere for, når det kommer til at få opfyldt kravet om minimumsnormeringer i landets daginstitutioner. Hos SF har man forståelse for, at kommunerne står i en ekstraordinært presset situationen, siger partiets børne- og ungdomsordfører.