Undersøgelse i reklamebranchen har afdækket uønskede kys og klap

Her har 60 procent svaret, at det har haft en uønsket oplevelse med deres kollega. Næsten halvdelen har svaret, at de har haft en uønsket oplevelse med deres leder.

Mediet Markedsføring har også talt med flere kvinder, der fortæller om deres oplevelser og deres ønske om en ændring af kulturen.

To af dem giver forskellige eksempler fra deres oplevelser.