Syrien, Mali og Bangladesh mister støtte som skal gå til ukrainere

Det krigshærgede land Syrien og landets nærområder går glip af 50 millioner kroner.

For det skrøbelige og fattige Mali, hvor terrorgrupper opererer, er det 70 millioner kroner. Et af verdens fattigste lande Bangladesh går glip af samtlige 100 millioner kroner, som Danmark havde lovet.

De tre støttepartier vil gerne tage pengene fra det nationale kompromis på forsvarsområdet. Men ministeren står fast.

- Det har været fast praksis i skiftende regeringer i 30 år, at man anvender midler fra bistanden til at hjælpe flygtninge - også på dansk jord. Det er fuldstændig i overensstemmelse med internationale retningslinjer, siger ministeren.

Udlændingeordfører Rosa Lund (EL) er stærkt utilfreds og mener, at det er et dårligt argument at fortsætte med noget, bare fordi det er praksis.

- Det giver absolut ikke nogen mening, at de lande, der har allermest brug for udviklingsbistand, skal betale for den store flygtningekrise, som verden står i lige nu. Pengene kan findes et andet sted, siger hun.