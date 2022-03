På Mols er to talsmænd for en borgergruppe dybt skeptiske over, at et landspolitisk flertal med miljøminister Lea Wermelin i spidsen torsdag udpegede Mols Bjerge som en af 10 nye naturnationalparker i Danmark.

»Det er så frustrerende. Det her er vores hjem, vores baghave,« lyder det fra Linda Klindrup.

»Når der nu