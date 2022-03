Digital postkasse er ude af drift på tredjedag efter premiere

Denne løsning gik også i luften mandag og fungerer - med undtagelser af få forstyrrelser - som den skal.

Til mediet ITWatch siger vicedirektør i Digitaliseringsstyrelsen Adam Lebech, at selv om selve Digital Post-løsningen fungerer fint, er det ”ærgerligt, at nogle af visningsplatformene har haft nogle udfordringer til at begynde med”.

Mit.dk skulle oprindeligt have været taget i brug 30. november sidste år. Men premieredatoen blev udsat for at være sikker på, at systemet var helt klart.

Tanken med den nye digitale postløsning er, at man bedre skal kunne integrere andre former for digital kommunikation.

For eksempel kan man betale regninger direkte fra mit.dk. Der er også kalenderfunktioner, så man kan holde styr på sine aftaler og tider hos eksempelvis læger og tandlæger.