Loginproblemer på premieredag for ny digital post

Derfor har man lukket for adgang til systemet, mens man arbejder på at finde fejlen.

Den afløser e-Boks og skulle oprindeligt have været taget i brug 30. november, men premieredatoen blev udsat for at være sikker på, at systemet var helt klart.

Man kan stadig læse sin digitale post i e-Boks og på borger.dk.

Netcompany vandt i 2020 udbuddet om at stå for opgaven med at levere en offentlig, digital postkasse. Kontrakten gælder frem til 2029.