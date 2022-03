Regionerne bruger 125 mia. kr. om året på sundhed, men danskerne har aldrig været mere usunde. Hvad er der galt?

Den nye mr. Sundhed, regionsformand Anders Kühnau (S), får som nyvalgt formand for Danske Regioner ansvaret for at drive sygehusvæsenet, og dermed hviler en meget tung kasket på den nye formands skaldede isse.

Det er faktisk en af de vanskeligste poster i det danske sundhedsvæsen, og Kühnaus ansigt vil fremover, via den firkantede tv-skærm, blive en flittig gæst i danskernes stuer. Ikke mindst, når han skal forklare – måske ligefrem forsvare – alt det, som ikke fungerer i det danske sundhedsvæsen. Så vi kan ligeså godt få begyndt: