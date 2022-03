- Vi kommer til blandt andet at uddele mad, kontanter og medicin. Sikre at mennesker har et sted at sove. Støtte familier og børn, som har set deres hjem blive bombet eller være nødt til at flygte, siger hun i en pressemeddelelse.

Dansk Flygtningehjælp er én blandt 18 nødhjælpsorganisationer, som får del i de indsamlede midler.

Med udgangspunkt på Rådhuspladsen i København optrådte en lang række store danske kunstnere med opfordring til at støtte ukrainerne med en donationen. Ifølge Københavns Politi var omkring 30.000 mødt op for at overvære koncerten.

Navne som Anne Linnet, Sanne Salomonsen, TV-2 og Dizzy Mizz Lizzy spillede udvalgte sange, som ikke bare blev transmitteret live til de danske tv-seere, men også til storskærmsarrangementer i Esbjerg, Aarhus, Odense og Aalborg.