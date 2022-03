15/03/2022 KL. 06:10

»Det kan have markante negative konsekvenser for børns uddannelsesforløb, når far ryger i fængsel«

Der er betydeligt større risiko for, at børn ikke gennemfører grundskolen, hvis deres far får en ubetinget fængselsstraf frem for samfundstjeneste eller dømmes til behandling. Det viser en undersøgelse fra Rockwool Fondens forskningsenhed.