Rekordmange danskere overnattede på lejrpladser i 2021

Det er mere end tre gange så mange som i 2019, hvor antallet af besøgende lå på 625.000.

Udinaturen.dk skal gøre det nemmere at opsøge oplevelser i naturen, lyder det fra Naturstyrelsen, som er en af aktørerne bag hjemmesiden.

- Vi arbejder løbende på at gøre naturen mere tilgængelig for flere, eksempelvis via digitale løsninger som udinaturen.dk. Den store webtrafik giver et billede af, at danskerne i større omfang end tidligere har fået øjnene op for, hvad vores fælles natur kan tilbyde, siger kontorchef i Naturstyrelsen Mads Jensen.