Med brask og bram bebudede EU-Kommissionens formand for knap to uger siden, at EU forbød to statskontrollerede, russiske medier, Russia Today og Sputnik.

»Kremls mediemaskine«, som hun kaldte det, skulle ikke have lov at »sprede deres løgne« i EU.

Det omdiskuterede forbud mod de to medier er trådt i kraft, men der er stadig fuld adgang til deres hjemmesider fra Danmark, og sagen har udviklet sig i en kaotisk retning, hvor foreningen Teleindustrien frygter bøde eller fængsel og siden sidste uge har sendt stadigt mere insisterende breve til Kulturministeriet for at finde ud af, hvordan internetudbyderne konkret skal blokere for medierne.