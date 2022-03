Produktion af grøn energi til industri og transport samt indfangning og lagring af CO 2 er udpeget som to afgørende grundpiller i bestræbelserne på at stoppe temperaturstigningen på en jordklode, der bliver varmere og varmere.

Mandag åbner kronprins Frederik et testcenter i Skive med et bud på en teknologi, Skyclean, der, hvis ambitionerne opfyldes, kan blive en oprustning mod klimaforandringer i stor skala.