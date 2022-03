For få år siden ville hun have talt imod at indføre kønskvoter i danske bestyrelser. Men Kristina May Pries, direktør og medejer af designbureauet AM Copenhagen og bestyrelsesmedlem i bl.a. Stelton, har mistet tålmodigheden.

»Vi kan ikke andet end at ønske ligestilling. Og når det ikke er sket endnu, og det går så sneglelangsomt, hvad så? Skal vi bare vente?«