Elever skal spille rollespil i kældrene under Christiansborg

Det kan virke tørt for nogle elever, og netop derfor er der lagt særlig vægt på rollespil.

Kælderen under Christiansborg kommer til at udgøre den demokratiske træningsbane, lyder meldingen fra Folketinget.

Ifølge Thorkild Hanghøj, der er professor med særlige opgaver i spil og læring på Aalborg Universitet, er der mange fordele ved den legende tilgang til undervisningen.

- Rollespilsformatet kan bruges til at leve sig ind i nogle komplekse problemer. Man får en dybere forståelse for, hvad det vil sige at træffe beslutninger, fordi man selv skal stå i situationen og virke overbevisende over for andre.

- På den måde kan rollespil tilføje undervisningen et nyt læringsrum, hvor det, eleverne har lært, sætter sig bedre fast i deres hukommelse, fordi de har været aktivt til stede i situationen, siger han.