05/03/2022 KL. 07:45

For abonnenter

Hvis krigen kommer: Ved du, hvor det nærmeste beskyttelsesrum ligger?

Er Danmark klar til at beskytte sine borgere i tilfælde af krig? Spørgsmålet er med ét blevet aktuelt på grund af krigen i Ukraine, men noget så basalt som at finde et beskyttelsesrum i Danmark kræver mere end almindelig ihærdighed.