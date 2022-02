Danmark kommer med al sandsynlighed til at bidrage med yderligere to F-16-fly til Natos beredskab. De skal patruljere i luftrummet over Polen for at hjælpe til en stabilisering og overvågning af situationen i Ukraine. Sådan lød det fra forsvarsminister Morten Bødskov på et pressemøde i Statsministeriet torsdag eftermiddag. Her var eneste punkt på dagsordenen den tilspidsede situation i Ukraine, der ikke længere blot er en konflikt, men nu er en decideret krig.

Til stede var også udenrigsminister Jeppe Kofod, statsminister Mette Frederiksen og forsvarschef Flemming Lentfer. På forhånd havde udenrigsminister Jeppe Kofod meddelt, at Danmark med resten af EU vil indføre voldsomme sanktioner mod Rusland som modsvar til aggressionen. På pressemødet fortalte ministeren desuden, at regeringen allerede i aften vil fremsætte et beslutningsforslag i Folketinget om det yderligere bidrag til indsatsen i form af kampflyene. Samtidig skal Danmark forberede sig på at modtage flygtninge fra det krigshærgede land. Det fortalte Mette Frederiksen.

»Vi træder ind i en mere usikker tid. En krig i dette omfang på europæisk jord kommer med en pris for os alle sammen. Der vil være udfordringer, hvor vi skal søge nye svar«

Flere gange blev det gentaget, at der ikke er en militær trussel mod Danmark. »Jeg vil gerne understrege, at der ikke er en konkret trussel mod Danmark, men der foregår en aggression mod Ukraine, og det er en trussel mod freden i Europa. Vi forventer, det kommer til at få betydning for vores økonomi, vores energiforsyning og danske arbejdspladser,« sagde hun og fastslog: »I dag er en mørk dag for freden i verden. Det, vi ser, er et militært angreb på en fredelig, fri og uafhængig nation.« Truslen kommer formentlig også til at kunne mærkes på de danske kaserner i de kommende år. Mette Frederiksen lagde i hvert fald an til, at der skal opgraderes.

»Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at vi i det kommende forsvarsforlig kommer til ikke bare at bruge flere penge, men også markant flere penge. Når vi ser på den aktuelle situation, så vil vi som udgangspunkt sige ja til at bevilge flere penge, hvis Forsvaret har det behov,« sagde hun.

Hun afviste at sætte et tal på, hvor mange flygtninge regeringen forventer vil komme til Danmark. »Der vil være internt fordrevne flygtninge. Der vil givet også komme et stort pres på et land som Polen, men også Moldova og andre lande. Og så kan der kommer flygtningestrømme ind i Europa, og der vil Danmark også hjælpe,« sagde statsministeren. Adspurgt, om ukrainske flygtningene kan blive sendt til et udrejsecenter i et tredjeland, som regeringen tidligere indgået forhandlinger med lande om, afviste Mette Frederiksen at svare på. Pressemødet kom i kølvandet på, at konflikten mellem Rusland og Ukraine det seneste døgn er voldsomt eskaleret. Natten til torsdag dansk tid lancerede Rusland angreb på Ukraine. Siden er flere dele af landet ifølge den ukrainske regering blevet ramt af bl.a. missiler. Der er desuden meldinger om, at russiske styrker nærmer sig den ukrainske hovedstad Kiev.