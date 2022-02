Kroejer Dragan Sljivic, der driver Svostrup Kro lidt nordøst for Silkeborg, er i fuld gang med at sætte det helt store beredskab op i form af vandpumper, watertubes og vagter døgnet rundt.

Uden for kroens vinduer kan han se, at vandet i Gudenåen stiger og nærmer sig det kritiske niveau, der for godt to år siden gjorde kroen og kroejerens kamp for at bevare den historiske kro kendt i hele Danmark.