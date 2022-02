22/02/2022 KL. 19:00

For abonnenter

Kate Middleton i dansk børnehave: Forsker er »imponeret«

Hertuginden af Cambridge besøger tirsdag og onsdag Danmark for at få en forståelse for Danmarks anerkendte dagtilbudssystem. Men selvom at traditionen er god, er det ikke uden udfordringer, understreger forskningschef.