17/02/2022 KL. 14:30

For abonnenter

Flygtningestrømme og fortsat stigende energipriser? Det kan krig i Ukraine betyde for Danmark

Krisen mellem Ukraine og Rusland bølger frem og tilbage næsten minut for minut. Men hvad vil en potentiel krig mellem de to lande betyde for Danmark? Her er fire områder, der kan blive påvirket.