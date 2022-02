Coronalyntest har de seneste måneder været en hel central del af den danske coronastrategi. Således har både privatansatte, skoleelever og plejehjemsmedarbejdere flere gange ugentlig skulle tage en lyntest på et testcenter eller en selvtest for at sikre, at man ikke tog en ubuden gæst - coronavirus - med sig.

Nu kaster et nyt, stort dansk studie lys over, hvor gode lyntest så egentlig er til at opfange virus.