Venstre og SF støtter apotekerforslag

Hvis det står til Apotekerforeningen, skal farmaceuter med en behandleroverbygning have mulighed for at ordinere medicin mod f.eks. klamydia, hvor diagnosen nemt kan stilles ved hjælp af f.eks. en test. Det er en del af en 10-punktsplan lavet til forhandlinger om en ny sundhedsreform, der finder sted i foråret.

SF er begejstret for forslaget og tager det gerne med til forhandlingsbordet.