Han er ærlig, vedholdende og en smule utålmodig. Og så er han også en rigtig god købmand.

Sådan beskriver Steen Elling sin partner gennem 35 år, rejsekongen Stig Elling.

»Hvis vi skal købe noget privat, er hans første kommentar meget tit, at det er for dyrt. Og som regel får han det så, som han gerne vil have de