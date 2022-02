Ikke alt bliver en tro kopi af Danmark og danske standarder, når 300 fanger efter planen rykker ind i det fængsel, som Danmark har lejet i Kosovo for at aflaste det hårdt belastede danske fængselsvæsen.

Ifølge en talsmand fra Kosovos justitsministerium lægger den aftale, som Danmark og Kosovo er ved at forhandle på plads, op til, at hvert land skal kontrollere sit eget personale. Det betyder, at hvis der opstår str