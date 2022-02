To mænd sigtet for drab: Politiet har endnu ikke opgivet at finde savnet Mia Skadhauge Stevn i live

»Det er vores prioritet at finde Mia og allerhelst i live da,« konstaterer han og uddyber beslutningen om at sigte de to mænd for drab:

Politiet har endnu ikke opgivet håbet om at finde den savnede 22-årige Mia Skadhauge Stevn i live, selvom to mænd på 36 år onsdag eftermiddag er blevet anholdt og sigtet for drab i sagen.

»Med den efterforskning, vi har lavet, har vi via videomateriale og henvendelser fra borgere fundet den bil, der formodentlig samlede hende op inde på Vesterbro. Sammenholdt med, at vi på fjerde døgn ikke har hørt fra Mia, gør det, at vores formodning om, at hun har været udsat for en forbrydelse, styrkes. Det er årsagen til, at vi sigter de to for drab.«

Den 22-årige Mia Skadhauge Stevn har været forsvundet siden søndag morgen kl. 06.09, hvor hun på videoovervågning er set sætte sig ind i en mørk bil på Vesterbro i det centrale Aalborg efter at have været i byen i Jomfru Ane Gade med sine venner.

»Det kan jeg ikke sige noget om endnu. Nu venter der mange timer med undersøgelser på deres adresser med teknikere og ransagningsteam. Og så skal de afhøres. Så jeg kan ikke sige mere, end at vi mangler stadig Mia. Nu har vi så anholdt to og har fundet den bil, der formodentlig har samlet hende op. Det er der, vi står lige nu.«

Er der fysiske beviser for, at der skulle være tale om et drab?

Politikredsen oplyste onsdag i en pressemeddelelse , at man har sigtet de to mænd for drab i sagen. Man er endvidere til stede på to adresser i henholdsvis Østervrå og Flauenskjold. Den mørke bil ejes af en af de sigtede.

»Nej, vi kan af gode grunde ikke vide, om hun er på de adresser endnu. Vi har kortvarigt kigget på de to adresser, men der er hun ikke umiddelbart. Men det er for tidligt at konkludere noget som helst endnu.«

De to sigtede mænd fremstilles torsdag formiddag klokken 11.00 i grundlovsforhør ved Retten i Aalborg, bekræfter anklager Mette Bendix over for Ritzau. Anklageren vil argumentere for, at de to mænd skal varetægtsfængsles.

Adspurgt hvorfor man allerede sigter de to for drab svarer Frank Olsen, at man har en rimelig grund til mistanke:

»På et tidspunkt skal man træffe et valg om, at der er en rimelig formodning om, at Mia har været udsat for en forbrydelse. I takt med, at vi ikke har hørt fra hende, vurderer vi, at det godt kunne være, fordi hun er blevet dræbt, og derfor sigter vi dem for drab.«