Fire dele af landet havde stormflod efter Malik

Afgørelsen fra Stormrådet betyder, at personer ramt af skader i de ovennævnte områder har mulighed for at søge erstatning for skader, der er sket på grund af oversvømmelser, som stormfloden har medført.

En stormflod defineres af rådet som en oversvømmelse, der skyldes ekstrem høj vandstand i havet.

For at der kan erklæres stormflod, skal der være tale om en hændelse, der sker sjældnere end hvert 20. år rent statistisk.

Stormrådets afgørelse bygger på udtalelse fra Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) og Kystdirektoratet.