Storm medfører lukning af københavnske testtelte fra lørdag eftermiddag

Stormen Malik, der vente at ramme Danmark i weekenden, får konsekvenser for københavnernes mulighed for at blive testet for covid-19.

Copenhagen Medicials lukker fra lørdag klokken 15 og hele søndag sine test- og vaccinecentre i og omkring København. Det oplyser selskabet i en pressemeddelelse.

Der er tale om teltene i Fælledparken, på Frue Plads, ved Frederiksberg Centret og i Gentofte. De sikres samtidig med beton og surring.