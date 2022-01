Kommission skal hjælpe minoritetskvinder til frihed

Ifølge udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) er det afgørende, at samfundet bakker op om kvinders ret til at leve frit.

Det er ikke kun ude i verden, at piger og kvinders grundlæggende rettigheder bliver krænket, lyder det fra ligestillingsminister Peter Hummelgaard (S).

- Vi oplever det også herhjemme. Der er kræfter i nogle indvandrermiljøer og religiøse miljøer, der begrænser piger og kvinders frihed og mulighed for at udfolde sig.

- Derfor er jeg glad for, at vi nu nedsætter denne kommission, for ligestilling skal gælde for alle i Danmark, siger han.

I spidsen for kommissionen, der får navnet ”Kommissionen for den glemte kvindekamp” er Holbæks borgmester, Christina Krzyrosiak Hansen (S). Hun glæder sig meget til at begynde arbejdet.

- Alt for mange piger og kvinder har ikke den samme frihed som alle vi andre, fordi de er udsat for negativ social kontrol.