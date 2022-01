Fraværet kan blive så højt, at en skole ikke kan gennemføre undervisningen og må lukke.

Sådan lyder vurderingen fra Skolelederforeningens formand, Claus Hjortdal, som efterlyser en mulighed for på legal vis at lukke en skole for en kort periode i den kommende tid, hvor coronasmitten forventes at stige yderligere.