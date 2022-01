Ifølge Jyllands-Postens oplysninger vil statsminister Mette Frederiksen på et pressemøde onsdag fortælle, at hun på grundlag af Epidemikommissionens anbefalinger ønsker at ophæve alle coronarestriktioner fra 31. januar.

På pressemødet vil statsministeren ud over at fjerne alle restriktioner bebude, at coronavirus fra 5. februar ikke længere kategoriseres som en samfundskritisk sygdom.