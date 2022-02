20/02/2022 KL. 06:10

Hundredvis af familier siger hvert år farvel til Danmark uden at give besked – kommuner vil føre bedre kontrol

I Skive forlod 8-10 familier med børn sidste år deres bopæl, uden at det blev registreret. Fænomenet er kendt i en række kommuner og kan koste det offentlige mange penge, er erfaringen i Skive. For at sikre bedre kontrol med, hvor borgerne er, ønsker kommunerne systematisk at kunne samkøre borgeres indtægter og bopæl. Indenrigsministeriet siger foreløbigt nej.