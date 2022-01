Skattesoldater skal yde førstehjælp til presset styrelse

De 25 nyuddannede skal være med til at hjælpe Skattestyrelsen med manglende inddrivelse af borgernes gæld, med forsinkede ejendomsvurderinger og med gamle svindelsager.

Bachelorerne i skat skal udfylde det hul, der er mellem kontoruddannede og kandidatuddannede. Det betyder, at de ikke skal tage sig af principielle sager, men kan tage sig af langt de fleste mere almindelige skattesager - rugbrødsarbejdet i den daglige sagsbehandling.

- De har en massiv skattefaglig viden i rygsækken. De har simpelthen været igennem alle hovedområderne inden for skatteretten, siger Majbritt Høy Espensen. Hun er chefkonsulent på Københavns Professionshøjskole, der udbyder professionsbacheloren i skat.

- Det er slet ikke sådan, at man kun kan arbejde for Skattestyrelsen. Det er selvfølgelig relevant og oplagt. Og styrelsen mangler rigtig meget arbejdskraft, og det er spændende opgaver, den har.

- Men skulle man være mere stemt for det private, har især revisionsvirksomheder brug for folk, der har en skattefaglig viden på niveau med dem, der kommer ud her, siger hun.

Professionsbachelorerne i skat er uddannet til at komme ud på arbejdsmarkedet med en generel viden om skatteret. Det er så meningen, at de kan specialisere sig på arbejdspladsen.

Skatteminister Morten Bødskov (S) har lovet at ansætte 1000 medarbejdere i Skattestyrelsen. Det skal ske frem mod næste år.

De første studerende satte sig på skolebænken i 2018. Året før havde daværende uddannelses- og forskningsminister Søren Pind (V) godkendt uddannelsen.