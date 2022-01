Testkapaciteten er på sit højeste nogensinde, men efterspørgslen har ikke helt fulgt trop. Det viser en gennemgang, som Jyllands-Posten har foretaget af den seneste uges tal fra Statens Serum Institut.

Under halvdelen af testkapaciteten for hurtigtest bliver udnyttet, fremgår det. I de seneste syv dage har 236.441 i gennemsnit ladet sig hurtigteste i et testcenter holdt op mod en testkapacitet på 500.000.