Der er ikke lige så mange plejehjemsbeboere i dag som for 10 år siden. Det til trods for, at der fortsat bliver flere og flere ældre i Danmark.

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at 58.000 borgere over 75 år boede i pleje- eller ældreboliger i 2010, mens tallet sidste år lå på 51.700 i samme aldersgruppe. Faldet er sket i selvsamme periode, hvor antallet af ældre er steget med 41 pct.