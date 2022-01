Ender lækagesagen i en retssag? Og ender journalister med at blive indkaldt som vidner, der i sidste ende kan blive pålagt at fortælle om kronjuvelen i journalistik, kildebeskyttelsen?

For journalister er retsplejelovens paragraf 172 vigtig. Her står, at journalister som hovedregel har kildebeskyttelse og dermed ikke pligt til at fortælle, hvem de har fået oplysninger fra.