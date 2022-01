Vinterbadning bliver mere og mere populært. I 2020 rundede vinterbaderforeningerne i Danmark 50.000 medlemmer, og i dag er de kommet over 64.400 medlemmer fordelt på 172 foreninger.

Men hvis vinterbaderne skal have faciliteter som en sauna eller et omklædningsrum i forbindelse med en iskold dukkert, så kan det være en langsommelig og besværlig proces, da det kræver en del tilladelser at få lov til at bygge på de danske strande.