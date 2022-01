30.000 har droppet pengespil: Hver fjerde er en yngre mand

Det er overvejende yngre mænd, som udelukker sig fra spil ved at tilmelde sig Register Over Frivilligt Udelukkede Spillere (Rofus).

- Og vi ved, at spilproblemer ofte har voldsomme konsekvenser for både dem selv, deres fremtid og deres familier, siger han i pressemeddelelsen.

Unge mænd er også overrepræsenteret i data fra Spillemyndighedens hjælpelinje, Stopspillet. Her kan borgere med spilproblemer ringe ind, og det er i høj grad unge mænd, som søger hjælp.

Ofte har de haft deres debut med for eksempel at oddse, før de fyldte 18 år.

- Vi ved, at der er en sammenhæng mellem at have en tidlig spildebut og at udvikle spilproblemer og spilafhængighed senere i livet.

- Jeg er derfor glad for, at vi netop har indgået en politisk aftale om et spilkort, som skal forhindre mindreårige i at spille og beskytte de udsatte spillere langt bedre, end det er tilfældet i dag, siger Morten Bødskov.