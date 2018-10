Restaurantejer har mistet sit livsgrundlag efter brand på Bakken: »Min kone og børn græd«​

I 25 år har han drevet sin restaurant i forlystelsesparken Bakken ved Klampenborg nord for København.

Onsdag aften gik det imidlertid galt.

I løbet af få timer mistede han sit livsgrundlag i form af restauranten Laura og boden Ice Corner, der begge brændte ned under en omfattende brand på Dyrehavsbakken.

Han så det hele ske, efter han havde kæmpet for at bringe sine medarbejdere og kunder ud af restauranten.

»Jeg har det rigtig skidt. Det var frygteligt at se min restaurant gå til uden at kunne gøre noget som helst. Min kone og mine børn græd, da jeg kom hjem, men jeg trøstede dem og fortalte, at der ikke var sket noget med mig, kun restauranten,« siger Kazem Torkamani til BT.

Ingen personer kom til skade under branden, og det skyldes ikke mindst indsatsen fra Kazem Torkamani samt ejeren af Balkon 51, der ligeledes blev ramt af branden, ifølge Bakkens direktør, Nils-Erik Winther.

»Personalet gelejdede gæsterne ud af restauranten, og Bakken blev evakueret. Det var meget imponerende at se, at folk var så fattede, og alle respekterede afspærringerne,« siger han til Ritzau.

Kazem Torkamani skal nu besigtige de endelige skader, men regner med at skulle genopbygge sin restaurant helt fra bunden.

Branden opstod kort efter klokken 20.30. Det er endnu uvist, hvordan den opstod.

Torsdag morgen genåbnede Bakken. Området omkring branden er dog stadig spærret af på grund af nedstyrtningsfare.