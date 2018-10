Løkke dybt forarget over udbytteskat-afsløring: »Det kan godt være, de går i habit, men kriminelle er, hvad de er«

Svindel med udbytteskat er ikke bare et dansk fænomen, afslører en række internationale medier, DR og Politiken torsdag.

Sagen får tidligt et politisk svar fra statsminister Lars Løkke Rasmussen (V), der mener, at afsløringerne af svindel i en række europæiske lande styrker behovet for internationalt samarbejde mod svindlerne i EU’s bankunion.

EU's bankunion Bankunionen er åben for ikke-eurolande og blandt formålene er netop blandt andet at sikre direkte EU-tilsyn med de største og vigtigste banker. I Danmark er det p.t. Danske Bank, Nordea, Nykredit, Jyske Bank og Sydbank. Desuden rummer bankunionen en fond, som bankerne selv skal betale til, der skal finansiere afvikling af banker, der går ned.

»Der er brug for et tættere samarbejde. Der er nogle svindlere og kriminelle - det kan godt være, de går i habit, men kriminelle er, hvad de er. Og hvis man skal slå dem ned, så skal man lukke mulighederne for at lave den type svindel og hvidvask. Det kalder på et stærkere internationalt samarbejde. Der er den europæiske bankunion en del af svaret,« siger Løkke under topmødet i Bruxelles.

Anklagemyndigheder og medier har gennemgået hundredetusindvis af dokumenter og talt med whistleblowers, der alt sammen tegner billedet af et milliardkup med europæiske skatteydere. DR fortæller, at skandalen alene i Tyskland, Danmark, Belgien, Frankrig og Italien kan have kostet statskasserne 410 mia. kr.

Internationale banker som Barclays, Merrill Lynch og Deutsche Bank har været involveret i svindlen, hvor udbytteskat blev indbetalt én gang, men efterfølgende krævet tilbage adskillige gange.

Ufattelig griskhed

I skandalen om hvidvask af penge i Danske Bank har der også været tegn på, at ledende personer i banken har haft kendskab til de kriminelle aktiviteter og ladet dem fortsætte.

»Jeg er lige så forarget som alle mulige andre. Det er svært at forstå, at det, der ellers er pæne virksomheder, der er helt nødvendige for at samfundet kan løbe rundt, har ladet sig bruge i kriminelle gerninger,« siger Løkke og kalder udbytteskandalen udtryk for »en helt ufattelig griskhed«.

De seneste uger har han i flere omgang brugt skandalen om hvidvask som argument for, at Danmark går med i EU’s bankunion.

Regeringen afventer dog en teknisk redegørelse om fordele og ulemper, inden den næste år vil tage stilling. Løkke vil stadig afvente analysen, men siger:

»Det her må få os til at tænke over, hvordan vi kan arbejde endnu tættere sammen. Det er bagsiden af, at verden er blevet mindre. Svaret på det er tættere internationalt samarbejde. Meget af det, vi ser i øjeblikket, også med hvidvaskskandalen i Danske Bank, får mig til at tænke, at det vil være rigtigt, at Danmark på et tidspunkt går ind i det europæiske samarbejde om bankerne,« siger Løkke.

Liberal Alliance, Dansk Folkeparti og Enhedslisten har krævet en dansk folkeafstemning om bankunionen. Justitsministeriet har vurderet, at det ikke er nødvendigt i forhold til Grundlovens bestemmelse om afgivelse af suverænitet.