Nye skræmmende tal: Så mange unge har svært ved at finde fodfæste

I en tid med højkonjunktur og mangel på arbejdskraft er 169.000 unge i alderen 15-29 år hverken i job eller under uddannelse. Det er det højeste antal siden finanskrisen, viser en analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE).

Andelen af inaktive unge er samlet set status quo. Men det er bemærkelsesværdigt, at flere med en studentereksamen eller en videregående uddannelse har svært ved at finde fodfæste.

Vi kan se, at flere unge med studentereksamen eller en videregående uddannelse er begyndt at sidde fast i systemet i længere tid.

»Det er stadig de unge, der kun har en grundskoleuddannelse, der fylder mest i statistikken, men vi kan se, at flere unge med studentereksamen eller en videregående uddannelse er begyndt at sidde fast i systemet i længere tid,« siger analytiker Troels Lund Jensen, AE.

Professor Noemi Katznelson, leder af Center for Ungdomsforskning, Aalborg Universitet, er bekymret:



»Der er tale om en ny form for udsathed, der ikke nødvendigvis skyldes en social belastet baggrund, men derimod psykiske udfordringer, som primært kommer af de mange krav, de møder i uddannelsessystemet.«

I alt var 60.000 unge med en studentereksamen eller en videregående uddannelse hverken i job eller under uddannelse. Det er en stigning på 22.000 sammenlignet med 2013. 15.000 af disse unge studenter var også passive seks måneder tidligere, mens 20.000 unge med en videregående uddannelse var det.

Dansk Industri (DI) genkender, at de unges frygt for at fejle kan gøre dem passive. Forklaringen på udviklingen skal også findes i, at uddannelsessystemet er drevet af udbud frem for efterspørgsel.



Rekord mange unge står udenfor: »Det er skræmmende, at vi er så mange i den situation« Andelen af unge med en studentereksamen eller en videregående uddannelse er begyndt at fylde mere i statistikken over inaktive unge.

»De unge tager i vid udstrækning en masse uddannelser, som ikke hænger sammen med arbejdsmarkedets behov, og det øger risikoen for, at de ender på sidelinjen, fordi der ikke er brug for deres kompetencer,« siger Mette Fjord Sørensen, chef for forskning og videregående uddannelser, DI.

Forstander Lars Lerche, Kompetencehuset i Aarhus, der arbejder med at kvalificere bl.a. de unge studenter til at tage en uddannelse, mener, at en forfejlet vejledning og et institutionaliseret uddannelsessystem medvirker til udviklingen.