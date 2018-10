Regeringen forlænger igen grænsekontrollen

Den danske regering har fredag givet EU-Kommissionen og de øvrige Schengen-lande besked om, at man forlænger den midlertidlige grænsekontrol ved den dansk-tyske grænse med endnu et halvt år.

Vurderingen er primært begrundet i den alvorlige terrortrussel mod Danmark.

»Det er lykkedes regeringen at bringe indrejse- og asyltallet ned på et lavt niveau, og det glæder jeg mig over. Når det er sagt, så er der stadig en alvorlig terrortrussel mod Danmark og et væsentligt pres på Europas ydre grænser. Derfor mener regeringen, at grænsekontrollen er nødvendig for at værne om Danmarks sikkerhed,« siger udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) i en pressemeddelelse.

Grænsekontrollen var ellers sat til at udløbe den 11. november.

Danmark kan fortsætte med grænsekontrol

Inger Støjberg oplyser til Ritzau, at Danmark i forbindelse med forlængelsen på seks måneder har været i tæt kontakt med de øvrige lande i Europa, som også har grænsekontrol.

Det gælder Tyskland, Østrig, Norge og Sverige

»Vi er en række lande, der holder meget tæt kontakt, når det handler om at forlænge grænsekontrollen. Jeg ved, at de også kommer med en melding snart,« siger hun.

Danmark har siden den 4. januar 2016 gennemført midlertidig grænsekontrol i de danske havne med færgeforbindelse til Tyskland samt ved den dansk-tyske landegrænse.

Siden har man for et halvt år ad gangen forlænget denne kontrol.

I første omgang var Danmarks argument for grænsekontrollen risikoen for en øget migrationsstrøm, fordi Grækenland i 2015 og 2016 ikke havde kontrol over EU’s ydre grænse.

Migrationen kom senere under kontrol, og derfor er det nu ikke tilladt for Danmark at have grænsekontrol med begrundelsen, at man vil stoppe migration.

»Når det er sagt, har medlemslandene mulighed for midlertidigt at genindføre grænsekontrol i tilfælde af en anden alvorlig trussel mod sikkerhed eller den offentlige orden,« skrev EU-Kommissionens talsmand Natasha Bertaud i efteråret 2017 til Jyllands-Posten.

Det er den mulighed, Danmark nu i et år har benyttet sig af.

Torsdag meddelte Østrig, at landet forlænger kontrollen ved grænsen til Ungarn og Slovenien med et halvt år. Og ifølge Støjberg forventes det altså, at de andre lande følger Østrig og Danmark trop.