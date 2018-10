En smiley uden smil: Kontroversielt firma har vildledt igen

En smiley, der efter to glade ansigter i træk har en mund som en vandret streg uden megen glæde, er billedet man møder på Fødevarestyrelsens seneste rapport hos helsekostfirmaet Wellvita Aps i Esbjerg.

Firmaet, som i flere tilfælde har været genstand for sure smileyer og bøder, har i dette tilfælde overtrådt reglerne for markedsføring af produktet "Movizin Cannabis". Fødevarestyrelsen har derfor påbudt firmaet at ændre markedsføringen i både trykte og netbaserede medier, skriver Fødevarestyrelsen i sin kontrolrapport den 5. oktober.

Uddrag af Fødevarestyrelsens rapport.

Fødevarestyrelsen har gennemgået annonceringen, der har den tidligere Lykkehjulet-vært Bengt Burg som blikfang, da en forbruger henvendte sig efter at have følt sig vildledt af markedsføringen på virksomhendens hjemmeside. Forbrugeren havde købt produktet i den tro, at det kunne hjælpe på kroniske smerter, da det indeholder cannabis.

Gennemgangen af markedsføringen - både på hjemmesiden samt i avisannoncer - fik Fødevarestyrelsen til at konkludere, at den var vildledende.

Fødevarestyrelsen skriver i rapporten:

»Vi vurderer umiddelbart, at markedsføringen er vildledende, idet markedsføringen af produktet sætter forbindelse mellem indholdsstoffet cannabis og virkning på ømme og stive led samtidig med, at der laves en reference til, at der er sket noget nyt i lovgivningen, som har gjort det muligt at sælge dette kosttilskud med cannabis, da det ikke længere er illegalt.«

»Produktet indeholder cannabisfrø hvor olien er presset ud. Produktet indeholder således ikke frøolie, men derimod stort set kun proteinpulver fra hampefrø uden indhold af THC og CBD. Det har hele tiden været lovligt at sælge proteinpulver fra hampe frø, og det har derfor ikke noget at gøre med den problemstilling, hvor man ikke har villet give lov til at sælge cannabis til medicinsk formål med smertestillende effekt for blandt andet kræftpatienter.«

»Derfor mener vi, at markedsføringen spiller på den samfundsdebat, der har været om cannabis, og giver indtryk af at produktet indeholder en form for cannabis som kan give smertestillende effekt, herunder medicinsk cannabis og/eller CBD-olie. Dette styrkes også af billeder af hampeplanten samt billeder af ømme led. Markedsføringen af produktet angiver ikke tydeligt, at produktet indeholder hampefrø protein pulver, som hele tiden har været lovligt at markedsføre.«

I kontrolrapporten svarer Wellvita bl.a. følgende:

»Når vi følger debatten og den forskning, der publiceres, finder vi, at der stadig er stor tivl om hvilke effekter, der kan opnås ved at indtage cannabisafledte produkter og hvilke stoffer, der evt. er aktive i forskellige sammenhænge. Der er meget “hype” om f.eks. CBD, men måske ikke så meget håndfast dokumentation.«

»Frø og olie af frøene indeholder næringsstoffer - protein, fedtstoffer og andre næringsstoffer som har kendt virkning på menneskets stofskifte f.eks. i forbindelse med at holde bevægeapparatet - led, knogler og muskler - i god form.«

Firmaet vil dog ændre nogle ting i markedsføringen.

Wellwita vil gøre det tydeligt, at der er tale om frø, og det vil desuden fjerne sætningen: »Der har længe været fokus på cannabis’ egenskaber og den politiske diskussion omkring stoffet har delt vandene. Mange har følt sig nødsaget til at anskaffe sig cannabis illegalt.«

Jyllands-Posten har tidligere omtalt, hvordan firmaet i 13 tilfælde har fået sure smileys og en bøde på 30.000 kr. for overtrædelser af reglerne.

Dengang udtalte Wellvita-direktør Claus Toft Glerup, at han mente, at uklar lovgivning, der beroede på vurderingen, var årsag til, at Wellvita fik bøder af Fødevarestyrelsen.

»Enden på dette bliver, at vi er nødt til at flytte ud af landet. Det er en proces, som allerede er begyndt, for vi kan ikke blive ved med at leve under de danske regler. Vi gider ikke bruge alle vores kræfter på sådan noget pjat,« sagde Claus Toft Glerup.

Jyllands-Posten har henvendt sig til Wellvita for at få en kommentar til sagen, men firmaet er endnu ikke vendt tilbage.