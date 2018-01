30.000 kr. i bøde: Helsekostfirma fik den 13. sure smiley

»Hvem har brug for D-vitamin – personer med øget risiko for osteoporose.«

Sådan lyder det i markedsføringen for et kosttilskud fra helsekostfirmaet Wellvita.

Men det er ikke tilladt at bruge den form for markedsføring, der lover kunderne, at de kan blive helbredt for knogleskørhed og andre sygdomme. Ifølge Fødevarestyrelsen er det en sygdomsanprisning, og bl.a. derfor har Wellvita fået endnu en sur smiley og en bøde på 30.000 kr. af Fødevarestyrelsen.

Virksomheden ved godt, at man ikke må anprise med sygdomme. Så jeg forstår ikke, hvorfor det fortsætter. Det er ret utroligt. Christina Møller, specialkonsulent, Fødevarestyrelsen Virksomheden ved godt, at man ikke må anprise med sygdomme. Så jeg forstår ikke, hvorfor det fortsætter. Det er ret utroligt.

Det fremgår af en kontrolrapport, som Fødevarestyrelsen netop har offentliggjort. Her står der, at Wellvita har bragt en række forhold i orden vedrørende markedsføringen af kosttilskuddene Calmixin, Safrosan og Revixin, men til gengæld er der problemer med markedsføringen af andre produkter.

Ifølge specialkonsulent Christina Møller fra Fødevarestyrelsen skyldes det, at Wellvita fortsat anpriser flere af sine kosttilskud med ulovlige sundhedsanprisninger eller markedsfører produkterne med, at de kan bekæmpe sygdomme:

»Man må ikke markedsføre fødevarer med sygdomsanprisninger. Det betragter vi som en grov overtrædelse, fordi det kunne få folk, der lider af alvorlige sygdomme, til at tage et kosttilskud og undlade at gå til lægen og få den rette medicin.«

Wellvita har fået sanktioner ved de seneste fire kontrolbesøg. Man kan læse kontrolrapporterne i Fødevarestyrelsens database findsmiley.dk

Det er langtfra første gang, at Fødevarestyrelsen er ude efter Wellvita. Jyllands-Posten satte for nylig fokus på firmaet fra Esbjerg, der i perioden 2010-2017 har haft 26 kontrolbesøg, hvilket har resulteret i 18 kontrolrapporter med sanktioner – heraf 12 sure smileyer. Tæller man den nye rapport med, har virksomheden fået 13 sure smileyer – heraf tre i de seneste fire kontroller. Sanktionerne handler alle om Wellvitas markedsføring, som går lige til kanten og ifølge Christina Møller i visse tilfælde over.

Sure smileyer til Wellvita Jyllands-Posten har fået aktindsigt i Fødevarestyrelsens kontrolbesøg hos Wellvita.

Der foreligger i alt 27 kontrolrapporter – heraf er der givet sanktioner i 19 af dem. Det har resulteret i 13 sure smileyer.

Gurkemeje og ømme led

Det gælder bl.a. Wellvitas beskrivelse af kosttilskuddet Prostabona på virksomhedens hjemmeside og i en annonce i Jyllands-Posten den 23. oktober 2017. Her beskrives symptomer på en forstørret prostata og problemer med vandladning/nattisseri, men ifølge Fødevarestyrelsen er det en ulovlig sygdomsanprisning, når man angiver, at et kosttilskud kan afhjælpe forstørret prostata.

Ifølge styrelsen går det heller ikke, at Wellvita anvender anprisningen »Ekstrakt af gurkemeje bidrager desuden til at afhjælpe ømme led« i omtalen af Artroform.

Preben Elkjær er frontfigur i Wellvitas markedsføring af kosttilskuddet Artroform.

Som tidligere beskrevet i Jyllands-Posten bygger Wellvita sin markedsføring på udsagn fra kendisser, bl.a. Joan Ørting, Preben Elkjær og Erik Brandt. Det gør tilsyneladende indtryk på danske forbrugere. Wellvita offentliggør ikke omsætningstal, men bruttofortjenesten vidner om markant fremgang.

Direktør Claus Toft Glerup fra Wellvita har sagt til Jyllands-Posten, at Fødevarestyrelsen har tromlet hans virksomhed ned, og at man efter bedste evne prøver at arbejde under de meget komplekse regler, der er. Han mener, at Fødevarestyrelsens nidkærhed er latterlig.

Kendisser reklamerer for kosttilskud uden at kende virkningen: »Jeg har aldrig haft produktet i min egen hånd« En række kendte danskere reklamerer for kosttilskud fra et helsekostfirma i Esbjerg, som har fået masser af sure smileyer for sin markedsføring.

Christina Møller ærgrer sig over, at styrelsen fortsat er nødt til at give Wellvita sanktioner.

»Jeg synes bestemt ikke, at sanktionerne er latterlige. Vi følger de regler og den praksis, der er, og virksomheden ved godt, at man ikke må anprise med sygdomme. Så jeg forstår ikke, hvorfor det fortsætter. Det er ret utroligt. Vi kan ikke gøre andet end at følge op på det, og så håber jeg, at det slutter på et eller andet tidspunkt,« siger hun.