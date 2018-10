Flere og flere danskere får en alvorlig infektion i blodet. Siden 2009 er antallet af såkaldte invasive infektioner steget markant med mere end 30 pct., så der i 2017 var 10.795 alvorlige infektioner i blodet, viser nye tal fra Danmap-rapporten, der opgør antallet af infektioner og brugen af antibiotika hos mennesker og dyr.

Rapporten, som DTU Fødevareinstituttet, DTU Veterinærinstituttet og Statens Serum Institut står bag, viser også, at når det gælder blodbaneinfektioner forårsaget af E.coli-baktierien, er tallet steget med hele 45 pct.

»Det er en meget markant udvikling, som også betyder, at resistensproblemerne stiger, fordi disse infektioner behandles med antibiotika, og dermed øger vi bakteriernes modstandsdygtighed,« siger overlæge hos Statens Serum Institut, Ute Wolff Sönksen.

Risikoen for at pådrage sig en blodbaneinfektion stiger med alderen og med antallet af sygehusindlæggelser. Ute Wolff Söksen, overlæge i SSI. Risikoen for at pådrage sig en blodbaneinfektion stiger med alderen og med antallet af sygehusindlæggelser.

Flere ældre

Forskerne kan ikke med sikkerhed fastslå årsagen til den markante stigning i blodbaneinfektionerne, men de er overbeviste om, at forklaringen primært skal findes i, at antallet af ældre er steget markant i perioden og dermed også antallet af mennesker med kroniske sygdomme.

Det er især ældre og svagelige, der er i fare for at få infektioner, og det er ofte på sygehuse, at patienter bliver ramt af en infektion.

På landets plejecentre - bl.a. Gelsted Plejecenter - arbejder personalet også med at nedbringe antallet af urinvejsinfektioner blandt de ældre beboere - bl.a. gennem øget hygiejnefokus. Arkivfoto: Joachim Ladefoged.

»Den ændrede demografi spiller helt sikkert en afgørende rolle. Risikoen for at pådrage sig en blodbaneinfektion stiger både med alderen og med antallet af sygehusindlæggelser,« siger Ute Wolff Söksen.

Også det at bære et fremmedlegeme i kroppen - f.eks. at få lagt et urinvejskateter - og at blive opereret øger risikoen for en blodbaneinfektion, påpeger hun.

Samtidig spiller den øgede hospitalsaktivitet en rolle.

»Der gennemføres i dag flere og flere operationer herhjemme, og uanset hvor god operationspersonalet er til at passe på patienter og holde god hygiejne, vil der altid være nogle, som pådrager sig infektioner, der i værste fald kan gå i blodbanerne,« lyder det fra Ute Wolff Söksen.

Indlagt kortere tid

Antibiotika

Behandling med antibiotika skal dræbe sygdomsfremkaldende bakterier i både dyr og mennesker. Desværre kan antibiotikabehandling også medføre, at bakterier udvikler resistens over for den type antibiotika, der behandles med. I så fald har den ikke effekt.



Resistente bakterier kan smitte mellem mennesker, og bakterier kan overføre deres resistens til hinanden. Men resistente bakterier overlever som regel bedre, hvis der er antibiotika til stede. Derfor er det vigtigt at bruge så lidt antibiotika som muligt til både dyr og mennesker.



Der er forskel på antibiotika. Nogle er smalspektrede og rammer kun bestemte bakteriegrupper. De bruges i den målrettede behandling, når man ved, hvilken bakterie der er årsag til sygdommen.



Andre er bredspektrede og rammer mange forskellige bakteriegrupper på én gang. De kan derfor bruges til at behandle en sygdom, før man ved, hvilke bakterier der forårsager sygdommen. Til gengæld dræber de ofte også nyttige og uskadelige bakterier som f.eks. bakterierne i tarmen, hvilket kan føre til fremvækst af resistente bakterier.

Kilde: SSI

At hospitalerne i dag udskriver patienterne tidligere og tidligere - og ofte før de er færdigbehandlede - har også betydning. Den gennemsnitlige indlæggelsestid er faldet i perioden og er i dag kun knap tre døgn. Det betyder, at patienterne hurtigere sendes videre fra sygehuset til behandling og pleje hos f.eks. kommunale aflastningspladser, de praktiserende læger, genoptræningscentre eller hjemmeplejen. Og det er ikke altid, at vigtige beskeder om f.eks. infektionsrisici, eller at et nylagt kateter skal fjernes efter et par dage, bliver videregivet til de sundhedspersoner, som står klar til at overtage, lyder det forskerne.



»Det kan være svært i en travl hverdag at sikre sig, at beskeder fra én sektor til en anden er klare og tydelige, og at den, der overtager en patient, ved, at f.eks. urinvejskateteret skal fjernes,« forklarer Ute Wolff Söksen.

Resistente bakterier

Alt i alt konstaterer hun, at den generelle stigning i alvorlige blodinfektioner øger presset på sygehusvæsnet, og at der derfor skal bruges mere antibiotika for at behandle patienterne. Med den øgede brug af antibiotika følger også problemer med, at bakterierne bliver resistente - modstandsdygtige - over for antibiotika. Dermed bliver det sværere at slå de alvorlige infektioner som blodbaneinfektioner ned.

"Tissekone"-politik gav bonus: Plejehjem havde 150 dage uden en urinvejsinfektion Der skal bruges 20 pct. mindre antibiotika om få år. Plejehjemsansatte med fokus på hygiejne viser vejen, men lægerne skal spare på receptblokken.

Ifølge forskerne bør der sættes ind på tre fronter: Vi skal forbedre overvågningen af infektioner og antibiotikaforbrug, der skal arbejdes intens med infektionshygiejne og forebyggelse i alle led i sundhedsvæsnet, og så skal de ansatte blive bedre til at samarbejde på tværs af sektorerne i sundhedsvæsnet for at forhindre, at infektioner udvikler sig og spredes.

De nye tal fra Danmapp-rapporten viser også, at der er sket en markant stigning de seneste år i antallet af danskere, der bliver smittet med multiresistente bakterier - herunder de multiresistente MRSA-bakterier, der har bredt sig i de danske svinebesætninger.

Mens der i 2009 blev registreret 722 tilfælde af MRSA, var der i 2017 fem gange så mange MRSA-tilfælde hos mennesker - nemlig 3.579.