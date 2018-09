Fem ting du skal vide om ulve-retssagen

Hvorfor er det så interessant, at en jæger har dræbt en ulv?

Det er der sikkert nogle, som vil spørge sig selv om, når tv-stationernes breaking-news-bjælker senere på dagen begynder at blinke gult.

For i dag er dagen, hvor sagen om den dræbte ulv fra Ulfborg skal behandles ved retten i Herning.

Her er lidt baggrund for, hvorfor sagen for mange er så vigtig - og lidt fakta før retsmødet.

Hvorfor er sagen så opsigtsvækkende?

Ulvedebatten har erobret dagsordenen de seneste år - ikke mindst efter den første bekræftede ulv blev fundet død i Nationalpark Thy i Nordjylland i november 2012, og der siden er observeret ulve og indsamlet DNA-spor i det meste af Jylland.

Groft sagt er ulven blevet en kamp mellem land og by. Mellem Jylland og Hovedstaden. I hvert fald hvis man spørger de vestjyske ulve-modstandere.

I Vestjylland er man godt trætte af at miste husdyr - ikke mindst får - på grund af ulven, og derudover frygter man, at ulven også kan finde på at gå til angreb på børn. Så fra denne lejr er det let at finde argumenter for, at ulven bør skydes - eller fragtes til Sjælland - og læg dertil en udbredt teori om, at ulven ikke er kommet hertil af sig selv, men at den er sat ud i naturen af ulve-glade bymennesker.

Det er »jo tydeligt for enhver, at den er udsat,« har det eksempelvis lydt fra Venstres vestjyske folketingsmedlem Thomas Danielsen, mens Dansk Folkepartis Søren Espersen har talt om en ”lumsk fornemmelse af, at der har været nogle varebiler involveret.”

Minister i ulveland: Nødværge gælder også for får på marken Hvis man ser en ulv angribe sine husdyr, må man skyde den, fastslår miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen.

Fra den anden side betragtes ulven som en gave til naturen - efter at den har været væk i mere end 200 år. Her er holdningen, at der bliver ført skræmmekampagne fra det vestjyske, og der bliver fra denne lejr lagt rapporter på bordet, som viser, at ulve ikke er farlige for mennesker.

Begge sider har en forening bag sig - henholdsvis Ulvefrit Danmark og Ulvetid.nu.

Så fløjene er skarpt optrukne. Slipper tiltalte billigt vil det sandsynligvis i visse kredse blive udlagt derhen, at selvtægt er acceptabelt, mens en hård dom vil få ulve-støtterne til at klappe.

Hvad ved vi om tiltalte?

Tiltalte er en 66-årig mand fra lokalområdet i Ulfborg. Han kom 16. april i år kørende i sin bil til marken, hvor ulven traskede rundt, affyrede skud mod ulven fra bilen og kørte straks væk igen - det hele blev fanget på kamera.

Før nedskydningen havde et nært familiemedlem til tiltalte jagtet ulven i en traktor. Navnet på familiemedlemmet er Steffen Troldtoft, og på gerningstidspunktet var han folketingskandidat for Liberal Alliance. Siden har han trukket sig.

Tiltalte havde - da han skød ulven - ifølge eget udsagt »bøvlet« med ulve i mere end et år. Han har erkendt, at han affyrede det dræbende skud.

»Ja, det var mig der affyrede et skud. Men den sammenhæng, som det er blevet sat ind i, kan jeg ikke genkende,« sagde han for en måned siden til Dagbladet Holstebro-Struer.

Derudover har tiltalte ikke ønsket at udtale sig forud for retsmødet:

»Jeg tror, jeg står mig bedst ved at vente til retssagen,« har det lydt fra ham.

Hvordan vil dommen lyde?

Den del tager dommeren og de to domsmænd sig af. Den 66-årig mand er tiltalt for overtrædelse af jagtloven og artsfredningsbekendtgørelsen. Jagtloven fordi han - ifølge anklagemyndigheden - forsætligt fra et motordrevet køretøj har drevet jagt på vildt, der ikke er fastsat jagttid for.

Og artsfredningsbekendtgørelsen fordi ulven er et vildtlevende dyr, som er naturligt forekommende i den danske natur og optræder på EU’s habitatdirektivs liste over dyrearter af fællesskabsbetydning, der kræver streng beskyttelse,

Anklager ønsker ubetinget fængsel, samt at anklagede skal miste retten til at have jagttegn i en periode.

Fra forsvareren har lydt, at anklagede vil nægte sig skyldig i den rejste tiltale.

Hvad ved vi om ulven?

Den dræbte ulv blev efterfølgende obduceret på DTU Veterinærinstituttet. Ulven var en hunulv født af det såkaldte Ulfborg-ulvepar, der i foråret 2017 fik otte hvalpe. Den havde skudlæsionerne i bryst- og bughule involverende lunge, lever og nyre.

Bonusinfo:

Det er første gang siden starten af 1800-tallet, at anklagemyndigheden har kendskab til, at en ulv er blevet skudt i Danmark. Så sagen er ganske enestående for det danske retsvæsen.