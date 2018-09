Undersøgelse: Mange danskere vil have ældre dieselbiler forbudt

En ny undersøgelse fra YouGov på vegne af Toyota viser, at næsten halvdelen af de danske bilister er positive overfor udsigten til et forbud mod ældre dieselbiler i udvalgte byer og landsdele.

Ud af 1042 adspurgte er 45 procent er positive eller meget positive for et forbud, mens 22 procent er negative eller meget negative.

I dag lyder lovgivningen, at køretøjer skal have monteret et effektivt partikelfilter, medmindre køretøjet som minimum opfylder Euronorm 4, der er solgt frem til slutningen af 2009.

Dieselbiler i Danmark I 2016 var der ca. 840.000 registrerede dieselbiler i Danmark. 200.000 af dem er fra før 2005, hvilket betyder, at de er omfattet af euronorm 1-3. I 2005 indførte man i Danmark et krav om partikelfilter på nye dieselbiler. I euronorm 4-kravet blev NOx-udledningerne strammet til.

Radikale Venstre, SF, og Socialdemokratiet ønsker at forbyde salget af nye dieselbiler fra 2030, mens Enhedslisten ønsker et forbud så hurtigt som muligt. Alternativets Rasmus Nordquist forslår, at man stopper salg af nye fossile biler i 2025.

Samtidig er der stor opbakning for en stramning af regler for miljøzoner i de større byer.

Ida Auken, miljøordfører for Radikale Venstre, vil blandt andet give kommunerne mere frie rammer:

»Vi vil lave miljøzonerne om til rene luftzoner. Vi vil give kommunerne mulighed for at lave meget strammere krav. Hvis en kommune fx ønsker at forbyde varevogne i byen, vil vi give dem mulighed for det«.



Regeringen arbejder i øjeblikket på et klimaudspil og den 17. juli 2018 kunne Politiken afsløre et idekatalog samlet fra syv ministerier, der fremviste en klimaplan med 20 forslag, heriblandt en plan om, at »de ældste dieselbiler midlertidigt får en forhøjet skrotningsgodtgørelse i den nationale bilskrotningsordning«.

Hvad er NOx? NOx er betegnelsen for to stoffer, kendt som kvælstofilter, kvælstofoxid (NO) og kvælstofdioxid (NO2). NOx-gasser opstår blandt andet i bilmotorer ved forbrændinger ved høje temporaturer. NOx er ikke drivhusgasser, men kan gennem kemiske processer være med til at påvirke klimaet. Fx ved syreregn og kvælstoftilførsel, der kan påvirke økosystemer. Dieselmotorer udleder flere NOx-gasser end andre motorer.

I samme udkast lød følgende forslag: »For at reducere luftforureningen i de større byer kan det overvejes at opdatere/skærpe regler om miljøzoner og udvide muligheden for miljøzoner til flere byer«.

Miljøordføreren for Liberal Alliance, Carsten Bach, går ikke ind for et forbud, men ønsker, at man følger udviklingen ved at få biler, der opfylder euro-6 normen, samt en skærpning af miljøkravene:

»Det er et spørgsmål om at få udfaset de ældre dieselbiler og få stillet nogle krav til normen inden for miljøzonerne. En skrotningsordning er også en god mulighed for ejerne til at komme af med disse dieselbiler - med lidt kompensation,« siger Carsten Bach.

Dansk Folkepartis miljøordfører, Pia Adelsteen, mener, at man allerede har fulgt udviklingen i samarbejde med EU. »Vi har lagt euronormer for producenterne af biler, og fortalt dem, at der skal være partikelfiltre på for at undgå udladning til et vist niveau. Det at pålægge folk, at de skal ud at købe en ny bil, synes jeg ikke er i orden«.

Christian Rabjerg Madsen, der er miljøordfører for Socialdemokratiet, mener, at regeringen har været for langsom om at gøre noget ved luftforureningen:

»Regeringen har været passiv i spørgsmålet om luftforurening på trods af, at det måske er det mest alvorlige miljøbetingede sundhedsproblem herhjemme. Københavns kommune og en samlet opposition har flere gange efterspurgt initiativer, men regeringen har afvist at gribe ind både i forhold til at stramme og evaluere miljøzonerne og i relation til brændeovne.«

I Tyskland har man i flere byer i løbet af det seneste år indført restriktioner mod dieselbiler af ældre dato. Den 28. februar 2018 gjorde den tyske forbundsdomstol i Leipzig det lovligt at indføre forbud mod dieselbiler. I alt er 70 større byer i Tyskland udsat for større mængder af luftforurening.

Regler i Tyskland Flere byer i Tyskland har indført miljøzoner, hvor stadig flere byer kommer med i ordningen. I Tyskland skal man have et grønt mærkat på sin bil, der viser, at bilen opfylder kravene til Euro-4, Euro-5 og Euro-6 normerne. Hvis man ikke har et gældende miljømærkat, kan man risikerer en bøde på 80 euro.

Som den første større tyske by, indførte man i Hamborg et forbud mod dieselbiler af ældre dato på to trafikerede strækninger i forstaden Altona den 31. maj i år.

Skilte som disse kan nu ses i Frankfurt, hvor det kun er biler med en grøn miljømærkat, der har tilladelse til at køre. Foto: Andreas Arnold/AP.

I sidste uge besluttede domstolen i Frankfurt, at der i visse områder af Frankfurt fra februar 2019 ikke længere være muligt for dieselbiler, der har EU's miljønorm Euro 4 eller ældre normer, at køre på vejene.

I Danmark dør der hvert år ca. 3600 for tidligt grundet luftforurening, hvor omtrent 25 pct. stammer fra danske kilder.