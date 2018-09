Kommuner klar til at øge genbrug af madaffald og plast

Kødbakker, dåser, pap og bananskræller fra de danske husholdninger bliver i stigende grad genanvendt.

Ifølge Miljø- og Fødevareministeriet er den samlede genanvendelse af alt affald fra husholdninger steget fra 43 procent i 2014 til 48 procent i 2016.

Men der skal skrues endnu mere op for genbruget, lyder det fra regeringen, der med en ny strategi vil have endnu mere fart på genanvendelse.

- Det er afgørende, at vi brænder mindre affald af og i stedet får den maksimale værdi ud af materialerne, siger miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) i en kommentar.

Målet er, at danskerne i 2022 genanvender 50 procent af husholdningsaffaldet fra syv udvalgte fraktioner - nemlig mad-, papir-, pap-, glas-, træ-, plast- og metalaffald.

I 2016 var genanvendelsen af de nævnte fraktioner 36 procent.

Landets kommuner erklærer sig klar til at gøre endnu mere for at sikre, at ressourcerne genbruges.

- Vi er allerede i gang i kommunerne og ønsker at være en aktiv medspiller.

- Hvis vi skal forløse det store potentiale, som cirkulær økonomi indeholder, så kræver det, at kommunerne indtager en central rolle i omstillingen. Den rolle tager vi gerne på os, siger Jacob Bjerregaard (S) i en kommentar.

Han er borgmester i Fredericia og formand for Miljø- og forsyningsudvalget i Kommunernes Landsforening (KL).

Regeringen ønsker blandt andet en mere ensartet indsamling af husholdningsaffald på tværs af kommuner.

Derfor skal der udarbejdes en række fælles vejledninger om sorteringskriterier og indsamlingsordninger.

Jacob Bjerregaard erkender, at der er muligheder for at strømline kommunernes forskellige former for affaldshåndtering, men kommer samtidig med en løftet pegefinger:

- Der er lokale forskelle, som man skal tage højde for. Vi må ikke ende i en overregulering, som giver dårlige muligheder for innovation i opgaveløsningen.

Regeringen har afsat i alt 116 millioner kroner til den nye strategi på området.